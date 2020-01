SARONNO – Primo atto ufficiale della nuova stagione del baseball in cui milita il Bc Saronno. Stiamo parlando in questo caso della under 15 che partecipano al torneo indoor di Cormano. Al centro sportivo di viale Europa nella cittadina nel Milanese si gioca oggi, domenica, con un intenso programma. I saronnesi saranno mattienieri: per loro alle 10.20 è previsto Rho-Codogno, alle 11.40 si giocherà Senago-Bulls Rescaldina; alle 13.20 torna in scena Saronno contro Piacenza. Ancora, alle 14.40 si gioca Codogno-Hornets Varese, alle 15 c’è Piacenza-Senago ed alle 17.20 è prevista la disputa di Hornets Varese-Rho.

Insomma, sono previste tante partite fra squadra lombarde, che poi si incontreranno eventualmente anche nei campionati ufficiali di categoria under 15; ed una occasione anche in questa stagione invernale di tenersi allenati e mantenere la giusta famigliarità con questo sport. Il torneo di baseball di Cormano è riconosciuto dalla Fibs Lombardia, sede regionale della federazione.

(foto archivio: una formazione della Under 15 dei Bulls Rescaldina)

19012020