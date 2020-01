Calcio 2′ cat. N: black-out Projuve, ne approfitta il Buscate

BUSCATE – Prestazione sottotono per gli uboldesi che portano a casa una sconfitta dettata dalla scarsa concentrazione soprattutto sotto porta. Tante le occasioni per gli uomini di mister Colombo che comunque non sono mai riusciti a superare Sanfilippo.

A decidere la partita due gol subiti dalla Projuventute in rapida successione. Il primo al 46′ del primo tempo. Si parte da una distrazione della difesa di cui approfitta Vacirca e poi Colombo che è riuscito a segnare. L’altro gol è firmato da Quaini che ha infilato in rete un tiro deviato da Scarpini chiudendo la partita.

Buscate – Projuventute 0-2

BUSCATE Sanfilippo, Pedroli, Battioli, Penzavecchia, Palma, Borella, Ricchiuti (25′ pt Quaini), Colombo, Vacirca (30′ st Bussu), Tocasso (43′ st India), Diop Aloune. A disposizione: Canziani, Molet, Tambara, Scarpini, Mascellino, Morello. All. Mascazzini

PROJUVENTUTE Caruana, Reda, Petrarca (29′ st Beccari), Lonetto, Venegoni, Conchet, Regalati (16′ st Meloni), Flores (18′ st Ossoli), Colombo, Coppola (21′ st Bergomi), Panaia. A disposizione Camillò, Ferrario, Frasson, Dalzovo. All. Colombo