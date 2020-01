Calcio, 2’cat.I, la Gerenzanese vince e convince

GERENZANO- Arriva un’altra vittoria per la Gerenzanese nella seconda gara del girone di ritorno del campionato di terza categoria che supera per 2 a 1 il Mozzate Giovanile salendo all’11’ posto in classifica.

Nella prima frazione di gioco la squadra di mister Lodini prende in mano le redini del match e al 13′ passa subito in vantaggio con una punizione di Oddo che viene respinta dal portiere del Mozzate Giovanile, ma la palla resta nell’area piccola e A.Kuhn trova il tempo giusto per anticipare la difesa avversaria e realizzare la rete dell’1 a 0. Al 18′ la Gerenzanese trova il raddoppio con il rapido contropiede di Saibene, che però a suo discapito viene annullato per fuorigioco. Non tarda ad arrivare il doppio vantaggio, perchè al 25′ lo stesso Saibene recupera palla sul fondo e mette in mezzo per il numero 10 Oddo che non sbaglia e porta la squadra di casa sul risultato di 2 a 0. Il Mozzate nel finale di tempo riesce a portare il suo baricentro nella metà campo avversaria, ma non trova la rete del 2 a 1.

Nel secondo tempo i ritmi sono più bassi con la squadra ospite che tenta di recuperare il doppio vantaggio, ma la difesa della Gerenzanese non concede spazi. La squadra di mister Lodini in contropiede riesce ad ottenere importanti occasioni per la rete del 3 a 0 che avrebbe chiuso la partita, ma non vengono sfruttate al meglio. All’85’ gli attacchi del Mozzate vengono ripagati con lo stacco di testa di Lo Giudice che sfrutta al meglio un cross su punizione dal limite e dà speranze alla squadra ospite che spinge negli ultimi minuti per il goal del pari, ma non riesce ad ottenere alcuna occasione. La partita si conclude per 2 a 1 a favore della squadra di Gerenzano.

Gerenzanese-Mozzate Giovanile 2-1

GERENZANESE: A.Lodini, Zaffaroni, Restelli, A.Kuhn, Sartorio, Franchi, Saldarini, Rimoldi (21′ s.t. Viola), Carriero (44′ s.t. Crescente), Oddo, Saibene (36′ p.t. Gessa). A disposizione: Pirotta, Foresti, Vercesi, Baseggio. All.Lodini.

MOZZATE GIOVANILE: Mantegazza, Kasraoui (43′ p.t. Carantoni), Palli, Metti, Cicchetti, Truzzi, Cremona, Maso, Coppola (42′ s.t. Licata), Crea, Lo Giudice. A disposizione: Stevenazzi, Bernasconi, Girola, Vallini, Bonfanti, Volpi. All.Garofalo

Marcatori: 13′ A.Kuhn (G), 25′ Oddo (G), 85′ Lo Giudice (M).