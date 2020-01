Calcio Ceriano-Fbc Saronno, la delusione del mister cerianese Landriani

CERIANO LAGHETTO – Marco Landriani, allenatore del Asd Ceriano, è deluso dal risultato ma non dalla prova globale dei suoi: “Avevamo preparato bene la gara contro il Fbc Saronno – ricorda il mister a fine gara – Nel primo tempo l’abbiamo giocata sostanzialmente alla pari, e per sbloccare il risultato c’è voluta una prodezza di Bollini. Ma quando siamo rientrati in spogliatoio a metà partita ero abbastanza contento di quanto fatto dalla squadra. Ma in avvio di ripresa ci sono stati 10 minuti di black out del Ceriano e siamo andati sullo 0-3!” Partita dunque finita? “Ho visto il carattere della mia formazione, che ha cercato di accorciare, ha trovato il rigore e poi un altro gol che ha riaperto l’incontro”.

Il pareggio non è arrivato ma il Fbc Saronno ha parecchio sofferto, nel finale: “Effettivamente – conclude Landriani – il pari ci sarebbe anche stato. Abbiamo mostrato il carattere che ci contraddistingue”. La partita è finita 2-3. Su Youtube l’intervista completa al tecnico cerianese. Su ilSaronno anche l’intervista al difensore saronnese Lorenzo Puzziferri e la cronaca della trasferta “pedonale” dei tifosi.

19012020