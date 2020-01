Calcio Ceriano-Fbc Saronno, parla il ds Morandi: “Vittoria che ci spinge in alto”

CERIANO LAGHETTO – Da 0-3 a 2-3, finale di sofferenza per il Fbc Saronno che comunque domenica pomeriggio ha espugnato il campo del Asd Ceriano. A fare il punto il direttore sportivo saronnese, Simone Morandi.

“Fisicamente ho visto che la squadra sta bene, sullo 0-3 c’è stato quel episodio del rigore che ha riaperto la partita dando morale agli avversari perchè sino a quel momento non avevamo rischiato niente – ricorda il diesse dei biancocelesti – Nel girone di ritorno tutti cercheranno di dare battaglia al Saronno, per ottenere almeno un punticino, e così abbiamo anche rischiato di subire il pari, una volta arrivato il 2-3 ci hanno messo in difficoltà. Ma sono punti importantissimi, pure alla luce dei risultati di questa seconda giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. Risultati per noi davvero molto positivi, anche se forse lo spavento della mezza rimonta del Asd Ceriano ce li ha fatti “gustare” un poco di meno”. Su ilSaronno anche le interviste all’allenatore cerianese Marco Landriani ed al difensore del Saronno, Lorenzo Puzziferri.

