Calcio Ceriano-Fbc Saronno, Puzziferri: “I gol all’inizio sono stati decisivi”

CERIANO LAGHETTO – Tra i protagonisti del derby vinto dai biancocelesti domenica pomeriggio a Ceriano Laghetto il “giovane veterano” (perchè c’era già anche nella scorsa stagione) del Fbc Saronno, il difensore Lorenzo Puzziferri: “Siamo partito molto bene, ci aspettavamo di essere subito aggredito dagli avversari ma abbiamo fatto tesoro della lezioni che erano venute dalle gare precedenti, dovevamo fare gol il prima possibile e l’abbiamo fatto, anzi li abbiamo fatti a cavallo dei due tempi! Sapevamo infatti di dovere segnare al più presto per fare risultato e metterci al riparo da spiacevoli sorprese, ed è andata proprio così” fa notare il giocatore.

Nel finale, però, non è mancata la sofferenza: “Dobbiamo migliorare sulla continuità, anche stavolta abbiamo sofferto nell’ultima parte di gara, non so se per una questione fisica o psicologica, ma dobbiamo assolutamente migliorare”. Il gol di Iacovelli è stato propiziato proprio da Puzziferri, con sovrapposizione su Bollini: “E’ arrivato il nostro bomber ed ha centrato il bersaglio!”

Alessio Ronchi

19012020