GALLARATE / SARONNO – Stagione brillantissima per la juniores delle Azalee, la società di calcio femminile condivisa fra Gallarate e Saronno. Non solo la prima squadra, in serie C, che ha travolto il Caprera (9-0) ma pure la vittoria delle giovani contro il 3Team in casa al “Torriani” di Golasecca, 5-1: le Azalee dunque rimangono in testa alla classifica, +7 dalle inseguitrici e 4 gol li ha segnati Coppola (il quinto Puricelli), che con 36 reti all’attivo guidata la classifica marcatori del girone.

Classifica: Azalee 43 punti, Academy Parma 36, Fiammamonza 35, Acf Como 32, Pro Sesto 30, Real Meda 29, Speranza Agrate 26, Crema 1908 20, 3Team 17, Femminile Tabiago 15, Femminile Vittuone 13, Feralpisalò 12. Per la juniores delle Azalee è dunque una annata veramente da protagoniste e ci sono tutte le premesse perchè si possano togliere ulteriori soddisfazioni nel proseguo dell’annata agonistica.

(foto di gruppo per le Azalee di Gallarate in versione giovanile, e le giocatrici Alice Coppola e Giulia Puricelli, protagoniste anche nell’ultima partita disputata)

19012020