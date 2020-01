GALLARATE – Prima giornata di ritorno per le Azalee, squadra condivisa tra Gallarate e Saronno, e subito una convincente vittoria contro il fanalino di coda Caprera, 9 a 0 il risultato che non lascia adito a recriminazioni. Subito in goal con la giovane Vischi, fresca di convocazione in rappresentativa regionale, le rossoblù raddoppiano con Galletti e triplicano con Maschio. Il portiere Mazzon, altra convocata per la selezione lombarda, viene chiamata poche volte in causa solo per la costruzione dal basso delle azioni che portano in rete ancora Galletti con soli 5 passaggi da porta a porta! Magatti poi chiude i conti del primo tempo, segnando la quinta rete e lasciando il posto a La Banca, a cui vanno gli auguri per il compleanno festeggiato ieri!

Il secondo tempo si apre sulla scia del primo e ancora Vischi e la doppietta di Seghetto (subentrata a Cassataro) allungano il tabellino. Un auto goal quasi allo scadere chiude definitivamente i conti sul 9 a 0. Ora testa alla prossima gara contro Canelli, la cui formazione astigiana ci sconfisse nella seconda gara stagionale, fondamentale sarà ricercare una rivincita.

Azalee-Caprera 9-0

AZALEE: Mazzon, Maschio (23′ st Stefanazzi), Peripolli, Del Raso (30′ pt La Banca), Meraviglia, Galletti (35′ st Berlato), Di Lascio, Masciaga, Cassataro (15′ st Seghetto), Vischi, Magatti (40′ pt Recagno). All. Prestifilippo.

CAPRERA: Hidalgo, Foglia, Sau. Lopez Diaz M., Lopez Diaz E., Vargiu, Filippo, Vallotto, Dolchinkova, Guerrero Mele.

Arbitro: Tona Mbei di Cuneo (Borchielli di Milano e Lentini di Milano).

(foto: alcuni momenti del confronto delle Azalee con il Caprera)

19012020