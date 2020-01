Calcio Promozione: la rete di Surace porta l’Universal al pareggio col Meda

MEDA – Finisce come all’andata tra Meda e Universal Solaro, 1-1 che non fa felice nessuna delle due squadre.

Avvio di gara che promette bene con il colpo di testa di Surace al 6′ che centra in pieno l’incrocio dei pali; in realtà sarà una delle poche azioni importanti della prima frazione di gioco, per aspettare i gol bisogna attendere la ripresa.

Padroni di casa che rientrano in campo più cattivi e al 4′ Maugeri la sblocca, entra in area e mette la zampata vincente sugli sviluppi di un cross all’interno dell’area.

Il Meda cerca di gestire il risultato ma il Solaro non demorde e al 33′ la raddrizza grazie al ritorno al gol di Surace, cross di Somaini intercettato in un primo momento da Chindamo che però non trattiene la sfera Surace anticipa tutti e realizza.

Cristian Beretta

ASD Meda – Universal Solaro 1-1

ASD MEDA: Chindamo, Martino, Colombi, Bonacina, Sala, Ronzoni, Fraternali, Di Noto (21′ st Sulis), Cutuli (43′ st Bernareggi), Battaglino, Maugeri. A disposizione: Cassina, Orsenigo, Bernareggi, Bottos, Boseggia, Cesarotti, Sulis, Shcherbaniuk, D’astoli. All.: Cairoli.

UNIVERSAL SOLARO: Bianchi, Cetti, Perani (29′ st Sulka), Capelli (29′ st Somaini), Greco, Parisi, Franco, Lessio, Surace (45′ st Mercorillo), Lancellotti (39′ st Cattafi), Pizzato (19′ st Niesi). A disposizione: Scolfaro, Leoncini, Poerio, Caliman, Sulka, Mercorillo, Somaini, Cattafi, Niesi. All.: Stincone.

Marcatori: Maugeri 4′ st (M), Surace 33′ st (S)