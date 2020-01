CISLAGO – La vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, Francesca Brianza, esponente del Carroccio, l’altro ieri in visita alla sezione di Cislago della Lega: a fare gli onori di casa il sindaco leghista Gianluigi Cartabia e con lui molti militanti e simpatizzanti del partito.

“Perchè questa è la Lega! – il commento di Francesca Brianza – Un ottimo sindaco validi e capaci amministratori, militanti appassionati ma soprattutto amici! Grazie alla Lega di Cislago”. Con Cartabia, anche l’assessore Marzia Campanella ed altri esponenti della sezione locale, per una serata conviviale che è stata una occasione per incontrarsi ed anche per soffermarsi su quel che è stato fatto dall’amministrazione comunale a Cislago e quel che si vorrebbe fare, anche con il contributo di Regione Lombardia. Fra i progetti in itinere, i completamento del nuovo centro sportivo alle porte del paese.

(foto di gruppo per Francesca Brianza con il sindaco cislaghese Gianluigi Cartabia e gli attivisti della Lega a Cislago)

19012020