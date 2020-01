Fagioli prima stoccata elettorale: “Non tutti i sindaci sono uguali”

SARONNO – “La mia amministrazione non ha mai fatto mancare il sostegno a questa iniziativa e non cambieremo in futuro. Vedremo l’anno prossimo come andrà anche perchè non tutti i sindaci sono uguali”.

Sono le parole del sindaco Alessandro Fagioli venerdì sera al parco degli Alpini per il falò di Sant’Antonio. Prima della benedizione del parroco don Alberto Corti e dell’accensione del falò il sindaco Alessandro Fagioli ha tenuto, come tradizione, un breve discorso.

Tra i ringraziamenti agli organizzatori, gli apprezzamenti per un evento “che fa vivere le nostre tradizioni” il sindaco Fagioli ha infilato una stoccata a che l’ha preceduto (ed eventualmente anche a chi lo seguirà se non dovesse essere confermato).

Malgrado la sua ricandidatura, per un secondo mandato alla guida della città, sia stata annunciata dalla Lega Nord la scorsa primavera al termine delle elezioni europee è la prima volta che il primo cittadino di lascia andare ad un commento sulle prossime elezioni amministrative in modo così plateale. Una citazione che, non è passata inosservata, almeno a considerare il rumoreggiare dei saronnesi stretti alle transenne intorno al falò.

