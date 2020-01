CARONNO PERTUSELLA – Sabato 11 Gennaio, aspettando la ripartenza dei campionati organizzati da PallaNuotoItalia, i ragazzi, i genitori e gli allenatori della Omnia sport pallanuoto si sono ritrovati per una pizzata al “Pizza club” di Caronno.

Come consuetudine consolidatasi visti gli ottimi risultati degli ultimi due anni, la pizzata prima del Natale è stata fatta a gennaio, quando tutti sono meno impegnati.

La formula vincente ormai rodata ha permesso di annoverare più di 100 partecipanti seduti attorno allo stesso tavolo!

Dopo il giro pizza salato e poi dolce, è avvenuto un momento caratteristico basato sullo scambio dei doni “in più”, cioè quelli che a Natale non hanno soddisfatto i ragazzi. Gli atleti hanno così consegnato agli allenatori i regali confezionati in pacchetti anonimi che, una volta riposti in un sacco, sono stati estratti casualmente e riconsegnati loro suscitando gioia e, in caso di ulteriore insoddisfazione, scambi di regali successivi.

Al termine della serata c’è stato spazio per consegnare ai nuovi ragazzi dell’under 14 l’abbigliamento ufficiale brandizzato della società (zaino con nome del ragazzo, t-shirt con nome del ragazzo, copricostume) più una felpa della squadra con il proprio nome, sorpresa per tutti gli atleti di entrambe le squadre caronnesi.

Il prossimo appuntamento per entrambe le squadre sarà domenica 19 gennaio rispettivamente a Rho per under 14 ed a Legnano per under 16.

