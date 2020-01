CISLAGO – “Una serata spettacolare”: così l’assessore comunale alla Cultura, Marzia Campanella, ha definito la quarta edizione di Dialettando, l’evento andato in scena sabato sera all’auditorium “L’angolo dell’arte” di via Stazione a Cislago. “Anche la quarta edizione di Dialettando ha avuto il successo che meritava. Il mio più sincero ringraziamento va a tutti i collaboratori che hanno reso questa serata veramente speciale! Un grazie di cuore va anche ai numerosi presenti che questa sera hanno scelto di stare in nostra compagnia” la parole dell’assessore. A fare gli onori di casa anche il sindaco, Gianluigi Cartabia, in una sala letteralmente gremita, con musica e canzoni in dialetto e divertenti scenette.

La manifestazione è stata promossa dal Comune e Pro loco “per tenere vivo il dialetto”. Come ricordato in fase di presentazione dell’appuntamento dall’assessore Campanella, “mi sembra ieri quando nel 2017 ho proposto per la prima volta a Cislago di festeggiare la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”.

(foto: alcuni momenti della serata)

