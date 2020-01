SARONNO – Sarà la chiesa di San Francesco ad accogliere il comando di polizia di Saronno per celebrare la ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei vigili urbano.

E’ una tradizione istituita dall’ex sindaco Luciano Porro che ha reso la celebrazione della ricorrenza “itinerante” nelle diverse parrocchie cittadine in modo che gli agenti festeggiassero vicino alla città, ai quartieri di cui si occupano ogni giorno.

Così quest’anno l’appuntamento si rinnova in piazza San Francesco a pochi passi dalla stazione e nel cuore del centro storico. Come tradizione si terrà alle 17 la messa presieduta da monsignor Armando Cattaneo a cui sono state invitate anche le autorità cittadine e non solo. Sono stati invitati anche i rappresentanti dei comuni limitrofi. Come tradizione ci sarà uno schieramento dei mezzi nel piazzale davanti alla chiesa.

(foto: un immagine di una passata edizione della ricorrenza di San Sebastiano patrono della polizia locale)

18012020