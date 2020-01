SARONNO – E’ iniziata oggi in Villa Gianetti la rassegna “Scuole di musica in concerto” che fino a giugno proporrà una volta al mese nella sede di rappresentanza l’esibizione degli studenti della scuole cittadine.

Ad aprire la rassegna “The show must go on” spettacolo con un gioco di parole ideato dall’associazione Must che propone corsi di danza, teatro e musica in città. Tra i presenti anche l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino che ha rimarcato l’entusiasmo non solo per la kermesse ma anche per il primo evento: “Con Must si dà l’avvio alla rassegna musicale 2020, grande partecipazione, bravissimi tutti, orgogliosa l’Amministrazione che anche quest’anno, con questa iniziativa, che si concluderà a giugno, valorizza i talenti musicali della città!”.

Prossimo appuntamento musicale in città sarà venerdì 24 gennaio con il debutto di una seconda iniziativa “Note in villa”che invece proporrà, sempre a Villa Gianetti concerti con ingresso libero un venerdì sera al mese.

(foto alcuni momenti della mattinata – video la presentazioni delle rassegne dell’assessore Miglino)