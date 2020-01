SARONNO – Pronto il calendario della serie A1 del softball, l’Inox Team Saronno che non nasconde ambizioni di alta classifica debutterà in casa contro le bolognesi del Pianoro; una rinforzata Rheavendors Caronno se la vedrà con la Castellana in trasferta. Debutto della stagione il 28 marzo.

1′ giornata (andata sabato 28 marzo, ritorno sabato 23 maggio) – Saronno-Pianoro, Caserta-Bussolengo, Castellana-Caronno, Sestese-Collecchio, Bollate-Forlì.

2′ giornata (sabato 4 aprile, sabato 30 maggio) – Bussolengo-Saronno, Collecchio-Bollate, Caronno-Sestese, Pianoro-Castellana, Forlì-Caserta.

3′ giornata (sabato 11 aprile, martedì 2 giugno) – Saronno-Forlì, Caserta-Collecchio, Castellana-Bussolengo, Pianoro-Caronno, Bollate-Sestese.

4′ giornata (sabato 18 aprile, sabato 27 giugno) – Bussolengo-Pianoro, Sestese-Caserta, Collecchio-Saronno, Caronno-Bollate, Forlì-Castellana.

5′ giornata (sabato 25 aprile, sabato 4 luglio) – Saronno-Sestese, Caserta-Bollate, Bussolengo-Caronno, Castellana-Collecchio, Pianoro-Forlì.

6′ giornata (venerdì 1 maggio, sabato 8 agosto) – Sestese-Castellana, Collecchio-Pianoro, Caronno-Caserta, Forlì-Bussolengo, Bollate-Saronno.

7′ giornata (domenica 3 maggio, sabato 29 agosto) – Saronno-Caserta, Bussolengo-Collecchio, Castellana-Bollate. Pianoro-Sestese, Caronno-Forlì.

8′ giornata (sabato 9 maggio, sabato 5 settembre) – Saronno-Caronno, Caserta-Castellana, Sestese-Bussolengo, Collecchio-Forlì, Bollate-Pianoro.

9′ giornata (sabato 16 maggio, sabato 12 settembre) – Bollate-Bussolengo, Castellana-Saronno, Caronno-Collecchio, Pianoro-Caserta, Forlì-Sestese.

Semifinali sabato 19 settembre, sabato 26 settembre, domenica 27 settembre,

Finale sabato 3 ottobre, sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre.

