ROVELLO PORRO – Torna la serie B del tchoukball: l’appuntamento è fissato domenica, 19 gennaio, al palasport di largo dello Sport a Rovello Porro. Si gioca dal mattino al pomeriggio con la formula del raggruppamento, è la quinta giornata di campionato ed all’evento rovellese prendono parte Saronno Mizar, Rovello Legur, Rovello Seran, Saronno Polaris e Castellanza Minamoto. Insomma, si annunciano una serie di derby che sicuramente non deluderanno i tifosi e divertiranno i giocatori.

“Dopo la pausa natalizia e i vari recuperi delle giornate precedenti è giunto il momento della 5′ giornata per Mizar (foto) e Polaris – fanno il punto i dirigenti dei club saronnesi – I Mizar cercano punti importanti per un possibile posto tra le grandi della classe mentre i Polaris vogliono migliorare giorno dopo giorno mettendo magari in saccoccia qualche vittoria inaspettata e fondamentale per il loro percorso di crescita”.

19012020