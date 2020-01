SARONNO – Era un successo annunciato quella tombolata radiofonica di Radiorizzonti l’emettente comunitaria con sede in piazza Libertà.

L’appuntamento era come tradizione fissato per venerdì 17 gennaio, sera di Sant’Antonio, e come confermato dal successo della vendita di cartelle tantissime famiglie saronnesi si sono ritrovate davanti alla radio o al computer per ascoltare su FM88 o sullo streaming del sito comunale.

Grandi e piccoli si sono diventati a seguire le estrazioni dei numeri con la voglia di condividere in diretta i propri risultati. Non a caso i centralini sono stati letteralmente presi d’assalto. A chiamare il team di volontari che si è occupato delle estrazioni anche tantissimi bimbi ansiosi di partecipare al gioco degli indovinelli. Insomma un nuovo grande successo dell’emittente comunitaria che ancora una volta ha fatto vivere una tradizione che a distanza di anni ancora è in grado di divertire le famiglie saronnesi ed anche del comprensorio.

(foto:tutti i numeri vincenti, per leggerli più agevolmente è sufficiente cliccare)

19012020