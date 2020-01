Whatsapp bloccato: niente foto e vocali anche tra Saronnese e Groane

SARONNO – Da mezzogiorno Whatsapp, usatissima app ora entrata nella famiglia di Facebook, è bloccata. Se i messaggi di testo funzionano come al solito, nessun rallentamento ne nell’invio ne nella ricezione, per quanto riguarda tutti gli altri contenuti a partire da foto e messaggi vocali è tutto fermo.

Le immagini e i file multimediali non vengono spedite. Da mezzogiorno ogni tentativo di invio va a vuoto. Rimane solo l’invito a riprovare anche se in realtà l’invio non parte. Un problema tecnico che riguarda l’Italia e parte dell’Europa.

Ovviamente i tecnici dell’app sono all’opera nella speranza di risolvere il problema il più velocemente possibile anche se al momento non sono state individuate nemmeno le cause del guasto.

In attesa della risoluzione del problema per condividere le foto del pranzo della domenica e della gita fuori porta è possibile utilizzare Telegram o Messager di Facebook.

(Foto archivio)