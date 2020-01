SARONNO – Tra gli eventi organizzati per il progetto “Maturità” dall’istituto Prealpi di Saronno è sicuramente imperdibile quello previsto per lunedì 20 gennaio, all’auditorium “Aldo Moro” in viale Santuario, dalle 11.30 alle 13.

Tutti studenti di IV e V della scuola avranno il piacere di assistere all’appuntamento intitolato “Ri-esistere all’ombra dello sterminio: storie di resistenze nei lager nazisti”.

L’incontro, incentrato sull’analisi della vita e delle lotte alla sopravvivenza nei lager di Auschwitz e Birkenau, sarà condotto dal Andrea Bienati, docente di storia e didattica della Shoah, delle deportazioni e genocidi contro l’umanità – dell’università Cattolica di Milano.

Il percorso di storie e memorie presentato ha come obiettivo quello di portare i ragazzi alla riflessione socio-storico-pedagogica sulla resistenza dinanzi al male, della Ri-esistenza dell’uomo durante e a seguito di a esso e al fatto di prediligere sempre una via pacifica da perseguire fino all’impossibilità di altri modi di opporsi se non quelli delle rivolte armate.

Francesca Santambrogio