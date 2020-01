CARONNO PERTUSELLA – E’ stata firmata la convenzione fra il Comune di Caronno Pertusella e la locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri.

La convenzione rientra nel patto per la sicurezza urbana e viene definita come “una ulteriore azione positiva per la sicurezza”, la prevenzione e il contrasto di comportamenti illeciti sul territorio comunale. La convenzione prevede pattugliamento nei fine settimana nei luoghi sensibili del paese, supporto alla polizia locale nell’organizzazione della sicurezza negli eventi comunali oltre a collaborare con le scuole per sensibilizzare gli alunni sui temi della protezione civile, la sicurezza stradale e la legalità. Da parte sua il Comune si impegna a fornire gli spazi associativi e contributi economici finalizzati alle spese sostenute nello svolgimento dell’attività. I soci del gruppo carabinieri di Caronno Pertusella anche di recente hanno incontrato gli studenti caronnesi per le periodiche iniziative didattiche ed informative.

(foto di gruppo per gli addetti dell’Associazione carabinieri caronnese con il sindaco Marco Giudici)

