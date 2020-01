Falò e degustazioni a Cascina Nuova di Misinto

MISINTO – Non poteva mancare nemmeno quest’anno il tradizionale falò della frazione Cascina Nuova di Misinto.

Come già da diversi anni, il rogo è stato allestito venerdì 17 gennaio al centro della piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di San Bernardo: i volontari hanno preparato tutto nel pomeriggio e alle 21 il fuoco si è finalmente acceso. A scaldarsi, diversi cittadini che non hanno voluto mancare all’evento, e che hanno poi festeggiato degustando la trippa, bevendo vin brulé e terminando la serata con la cioccolata, the caldo e frittelle. Le degustazioni sono state offerte dalle associazioni Sapori di Cascina e dallo Sci Club I Corvi.

