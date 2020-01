Gerenzano, l’assessore Borghi ringrazia il donatore anonimo di Natale

GERENZANO – Un ringraziamento a chi ha contribuito a rendere migliore il Natale a chi vive un momento difficile o si trova ricoverato in una casa di riposo.

A farlo è l’assessore ai Servizi sociali Dario Borghi che ha dedicato “un ringraziamento di cuore all’imprenditore di Gerenzano, che insiste per rimanere anonimo, per aver acquistato anche quest’anno regali natalizi da donare ai gerenzanesi ricoverati nelle case di riposo o seguiti nelle loro abitazioni da personale inviato dai servizi sociali”.

E continua: “Un ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale ed in particolare da me.

Grazie amico “anonimo” anche per tutto quello che fai. Quello citato è solo uno degli impegni che ti sei preso e onori ogni anno con iniziative che attui a favore della nostra comunità. A me piacerebbe si sapesse chi sei ma rispetto la tua scelta di voler rimanere anonimo e ti ringrazio anche pubblicamente. Grazie di cuore”.

