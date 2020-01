SARONNO – E’ stata l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino a presentare gli eventi proposti in città, dal comune e dalle associazioni, per il giorno della Memoria.

Rimarcando l’importanza della ricorrenza l’esponente della Giunta è partita dell’evento proposto dal Comune al cinema Prealpi con la proiezione, con ingresso libero, del film Anne Frank domenica 26 gennaio alle 18. Prima alle 16,30 sempre al Prealpi “Vorrei essere il cuore pulsante del campo” musica e parole per non dimenticare.

Il calendario parte in realtà venerdì 24 gennaio alle 21 con “Tracce di Memoria” la lettura di lettere di deportati politici tratte da “Voci dai lager” all’auditorium Aldo Moro.

Tra gli appuntamenti anche il concerto per il giorno della memoria con l’orchestra filarmonica europea con la corale Giuseppe Verdi di Samarate in calendario domenica 26 gennaio alle 16.

Domenica 25 gennaio alle 10 in via Caronni al numero 2 sarà posta la seconda pietra d’inciampo saronnese alla memoria di Luigi Caronni. Sarà posta, dal Rotary, anche una targa per ricordare il saronnese.

Tra gli altri eventi alle 16 il circolo la Bussola con la compagna La ruota propone uno spettacolo a Casa di Marta.

Al termine l’intervento di Giuseppe Uboldi che dopo un plauso alla scelta dell’Amministrazione di presentare tutti gli eventi ha stigmatizzato la concormitanza di tre eventi “una scelta che impoverisce tutti e dettata dal mancato coordinamento ma anche dall’autoreferenzialità”.

