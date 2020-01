In Brianza sbarca l’Esselunga Job Day! Il 24 e 25 febbraio la catena leader del settore della grande distribuzione farà tappa in Lombardia per cercare nuovo personale da poter inserire nei propri Supermarket e Superstore presenti sul territorio.

La figura ricercata è quella di Allievo Responsabile e si andrà ad aggiungere alla grande famiglia Esselunga composta da 24.000 dipendenti.

Tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura dal 20 gennaio al 2 febbraio previa registrazione sul sito Esselungajob. L’evento è a numero chiuso e solamente le persone che saranno considerate più in linea con i requisiti richiesti riceveranno una mail di convocazione con data, ora e luogo del Job Day.

Era il 1957 quando venne aperto il primo supermercato a Milano e da allora il Gruppo Esselunga non si è più fermato, espandendosi in tutto il territorio nazionale, tanto che oggi si possono contare 159 punti vendita distribuiti tra Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio.

Durante il Job Day i candidati convocati avranno la possibilità di conoscere l’organizzazione dell’azienda, scoprire i percorsi di crescita professionale al suo interno e incontrare il team di selezione. L’iniziativa prevede una presentazione della realtà Esselunga e, a seguire, i colloqui individuali con i selezionatori.

Per partecipare alla giornata di recruiting e conoscere tutti i dettagli clicca qui.

Stai cercando un lavoro dinamico, che ti permetta di crescere, di sfruttare le tue capacità organizzative e il tuo spirito d’iniziativa? Cosa aspetti, Esselunga ti sta cercando, candidati!