Illuminazione ridotta sulla Saronno-Monza, ne fanno le spese i pedoni

SOLARO – La scarsa illuminazione sulla Saronno-Monza fa tuonare Gianmarco Belotti della lista Lega Centrodestra Solaro in seguito all’ennesimo investimento di pedone verificatosi nelle ultime settimane. «L’amministrazione comunale ci ha impiegato mesi a recepire le numerose segnalazioni dei cittadini (oltre alle nostre, puntuali e documentate) e finalmente il 28 dicembre, forse finalmente compresa la situazione emergenziale della strada ed in particolare dell’attraversamento pedonale di fronte alla farmacia comunale i cui lampioni risultano fuori uso da mesi, ha determinato di “rifare l’impianto di pubblica illuminazione di via Varese… obsoleto e danneggiato…”. Considerati i precedenti, peccato non si sia pensato di provvedere, seppur transitoriamente ed in emergenza, con la messa in opera un banalissimo faretto che illuminasse le strisce pedonali completamente buie, per un costo di nemmeno 50 euro. Ma hanno deciso di investire, con comodo, 38mila euro. Nel frattempo le gente viene investita, e non a bilancio, ma dalle automobili, raccontino a loro i progetti per la nuova illuminazione della via».

20012020