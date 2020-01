L’ex Fbc Saronno Mattia Bucchi presenta i “suoi” WhiteShark

SARONNO – A un anno di distanza dall’ultimo incontro Mattia Bucchi torna a raccontarci, questa volta in maniera più dettagliata, il gruppo musicale da lui rappresentato: i WhiteShark.

Inizierei con il chiederti di presentare il “tuo” gruppo i WhiteShark: chi siete come vi siete conosciuti e come avete avviato questo progetto?

I WhiteShark sono rappresentati da Mattia Bucchi e il gruppo è composto dai rapper Scave e Simoroy.

Il progetto “WhiteShark” inizia con “Quanto Basta EP” circa un anno e mezzo fa.

Quali sono i vostri progetti futuri? Avete in cantiere anche un disco o per il momento farete uscire solo singoli?

C’è un disco in cantiere al quale stiamo lavorando da tempo e con calma uscirà, ma solo quando ci sarà abbastanza bacino d’utenza e interesse nei nostri confronti.

Al momento siamo concentrati sui singoli e sul diffondere la nostra musica il più possibile.

Il prossimo nuovo singolo è in lavorazione, sara un reggaeton con sfumature trap che strizza leggermente l’occhio allo spagnolo, molto probabilmente con una collaborazione estera.

Inoltre abbiamo avviato un brand di abbigliamento che sta piacendo tanto, ci saranno delle novità e stiamo pensando di procedere con l’apertura di un sito per la vendita online.

L’ultimo singolo uscito nel 2019 ha visto la partecipazione di un big della musica italiana, Vacca. Perché avete scelto proprio lui e com’è stato lavorarci insieme?

L ultimo singolo dal titolo “accelera” vede la collaborazione con un veterano della scena Italiana come Vacca.

Ci siamo conosciuti in studio da Icaro e la collaborazione è nata per stima reciproca e lavorarci insieme è stata sicuramente una bella esperienza che ci ha fatto crescere.

