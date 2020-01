SARONNO – “Caro signor Sindaco, non si preoccupi, nessuno ha intenzione di toccare il falò di Sant’Antonio, men che meno noi “sinistri”, come a voi padani piace chiamarci”.

Non usa mezze parole il capogruppo del Pd Francesco Licata nel replicare all’uscita del sindaco Alessandro Fagioli durante la sagra di Sant’Antonio. Nel discorso prima dell’accensione del falò il primo cittadino si è concesso una stoccata politica sottolineando di aver sempre sostenuto l’evento e rimarcando “che non tutti i sindaci sono uguali”.

“Sant’Antonio si festeggia anche in comuni amministrati dal centro sinistra – ha rimarcato Licata – e casomai le fosse sfuggito, a Saronno la rievocazione è rinata circa nel 2008, grazie al lavoro paziente di alcuni volontari, non grazie alla Lega. Piuttosto mi domando se le sembra lecito e corretto cercare di trarre vantaggio elettorale da una cosa che appartiene in eguale maniera a lei ed a altri. Prima stoccata o primo scivolone?”.

