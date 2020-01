SARONNO – I primi cittadini del comprensorio hanno partecipato alla celebrazione di San Sebastiano patrono della polizia locale e anche del comando di Saronno. La cerimonia è partita con lo schieramento davanti il sagrato della chiesa di San Francesco di tutti gli agenti del comando di piazza Repubblica. Ad aprire il corteo che ha portato i presenti all’interno della chiesa il comandante Giuseppe Sala con il sindaco Alessandro Fagioli.

Apprezzatissima la presenza dei primi cittadini del comprensorio che con la fascia tricolore si sono seduti in prima fila con il sindaco Fagioli. Presenti Gianluigi Cartabia (Cislago), Nilde Moretti (Solaro), Ivano Campi (Gerenzano) e Marco Giudici (Caronno Pertusella). È stata Barbara Milletich deus ex machina dell’educazione stradale e di tanti eventi organizzati in città ha spiega la presenza di una croce davanti all’altare. “La posizioneremo al cimitero di via Milano per ricordare i vigili che ci hanno preceduto”. Alla cerimonia hanno partecipato ufficiali e agenti del comando di piazza Repubblica, agenti ormai in pensione. Tante anche le delegazioni delle associazioni d’arma, le autorità militari e cittadine a partire dagli esponenti della Giunta Maria Assunta Miglino, Gianpietro Guaglianone, Lucia Castelli, Paolo Strano e il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli non hanno voluto mancare. Presente anche l’assessore al Bilancio di Cislago Fabio Paticella.

Nell’omelia, dopo la lettura letta dal vicesindaco Pier Angela Vanzulli, il prevosto monsignor Armando Cattaneo ha sottolineato l’importanza della divisa “c’è un bisogno di riconoscere chi si adopera per gli altri” e sulla fede che “non può mai essere un reato o una colpa”.



Non è mancato un ricordo agli agenti scomparsi il cui ricordo resta vivo in città e in comando. Grande emozione per i piccoli figli degli agenti che hanno partecipato al momento di consegna dei doni quando oltre alle medaglie al merito è stato portato all’altare anche il progetto di educazione stradale.

Al termine della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti a Giovanna Marino per i 25 anni di servizio e a Marco Tramacere per i 16 anni al comando di Saronno.

