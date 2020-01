SOLARO – “Cerchiamo di capire, e tornare nel tugurio dove vivono i fratelli Franca e Martino”: a Pomeriggio Cinque su Canale 5 Barbara D’Urso ha così introdotto il collegamento in diretta con Solaro, su un caso che ha suscitato grande eco in tutta Italia. La giornalista del programma tv è andata anche in Municipio per incontrare il sindaco Nilde Moretti ed il responsabile dei Servizi sociali. “E’ una famiglia che stiamo aiutando, se accettassero manderemmo qualcuno a pulire e li aiutiamo anche con le spese condominiali” ha rimarcato il primo cittadino. Conferma anche dall’assessore, “siamo disponibili a fare la sanificazione”.

Parlando in diretta con Barbara D’Urso, Martino ha spiegato le loro necessità, visto che vivono nella sporcizia e senza riscaldamento: “Servirebbe di rifare il bagno e pulire”. Fratello e sorella vivono in una situazione di grande degrado, senza neppure l’acqua corrente nel wc. La D’Urso si è resa disponibile per fare compiere i lavori necessari, e Martino si è impegnato a tenere meglio la casa, “bagno, cucina e tutto l’appartamento!” Tutto dunque è destinato a risolversi per il meglio?

Ma come la D’Urso è arrivata a Solaro? Lo ha spiegato la conduttrice: “Ho ricevuto un Whatsapp dai condomini, preoccupati per i loro vicini”.

20012020