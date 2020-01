Sporcaccioni al fontanile di Gerenzano, volontari e cittadini riprovano a pulire

GERENZANO – “Grazie a tutti i partecipanti alla pulizia del fontanile di San Giacomo di ieri. Grazie per aver dedicato parte del vostro pomeriggio a valorizzare questo prezioso angolo del nostro parco. Da parte nostra, davvero grazie!” Così i responsabile della onlus “Il gelso”, che ha organizzato l’iniziativa, alla quale hanno preso parte diversi cittadino.

Fanno notare da “Il gelso”: “Purtroppo malgrado le costanti pulizie per molti il semplice concetto di differenziare i rifiuti o semplicemente non lanciarli e lasciarli in giro per le aree verdi è ancora troppo complesso da capire, ma fortunatamente l’area si presentava in buono stato. Ne abbiamo approfittato per rimuovere anche parte dei tutori rossi delle piante, mai tolti dopo gli interventi di miglioramento forestale fatti anni fa”. Dunque, un nuovo tentativo per tenere pulita ed in ordine l’area del fontanile di San Giacomo, dopo le anche recenti azioni degli “sporcaccioni”.

(foto: alcuni momenti delle pulizie del fontanile di San Giacomo a Gerenzano e dintorni; nella giornata di domenica)

