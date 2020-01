LIMBIATE – Si prevede un inizio settimana traffico per chi deve attraversare Limbiate arrivando da Senago.

Per consentire, infatti, gli scavi necessari alla posa della fibra ultraveloce da parte di Open Fiber, l’amministrazione limbiatese ha disposto un senso unico di marcia temporaneo per la via XXV Aprile, un’arteria importante per la viabilità cittadina.

Da oggi 20 a mercoledì 22 gennaio (con possibili proroghe nel caso in cui l’intervento non verrà concluso), la via XXV Aprile non sarà percorribile per i veicoli che arriveranno da Senago, che dovranno invece utilizzare strade alternative per attraversare Limbiate. All’ingresso della città, ovvero subito dopo il ponte di Pinzano, è stata posizionata la segnaletica che suggerisce la svolta a destra in via Marconi nella fascia oraria 7-17. Via XXV Aprile sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia solo per i residenti, mentre il traffico di attraversamento sarà consentito soltanto in uscita, ovvero dal centro alla periferica Pinzano.

