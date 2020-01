SARONNO – Domenica 19 gennaio si è svolta la festa della pace promossa dall’Azione cattolica della diocesi di Milano e, a livello della zona 4, il meeting zonale si è tenuto a Saronno.

Ad essersi radunati sono stati una sessantina tra ragazzi e adulti provenienti da tutta la zona pastorale di Rho e il luogo scelto per il ritrovo è stato il centrale oratorio di via Legnani.

Ad iniziare la giornata, dopo i saluti, è stato un momento di animazione dopo il quale il gruppo si è recato festante verso la chiesa dei santi Pietro e Paolo sfilando per il centro in una sonora e colorata marcia della pace.

La messa delle 11.30 della chiesa prepositurale, celebrata dal prevosto mons. Armando Cattaneo e dal coadiutore don Federico Bareggi, è stata così animata da ragazzi, adulti e giovani di Azione cattolica.

Al termine della messa, i partecipanti si sono riportati in oratorio per il pranzo condiviso al termine del quale a ciascuna fascia di età è stato proposto un lavoro di gruppo per riflettere sulla pace declinata su diversi temi. Nel pieno stile dell’Azione cattolica ragazzi (ACR) attraverso il gioco, vissuto come ausilio per riflettere e capire, i ragazzi delle elementari e medie hanno affrontato la tematica dei diritti e doveri così come è esposta dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e sulla corresponsabilità.

Un ospite di eccezione, Giacomo Ranco, giovane saronnese impegnato nell’associazione Libera (associazione di associazioni, nomi e numeri contro le mafie), con la propria testimonianza ha invitato a riflettere su legalità e democrazia, tematiche che si sono rivelate destare l’interesse dei partecipanti anche più piccoli.

Agli adulti invece è stata proposta la riflessione sulla pace come cammino basato sulla memoria, sulla riconciliazione e sulla conversione ecologica.

L’Azione cattolica ragazzi di Saronno si ritrova ogni due settimane nell’oratorio di via Legnani in compagnia degli educatori Angela Borghi, Anna Corbetta, Chiara Lunardo e Lorenzo Robbiati.

21012020