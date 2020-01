SARONNO – Se ne parla da tempo, che il giocatore fosse già alla corte di mister Gianpaolo Chiodini per allenarsi era risaputo, ora è il momento delle ufficialitá: Claudio Carrafiello è un giocatore dell’Fbc Saronno 1910. “La società accoglie con calore Claudio che da anni in Eccellenza fa la differenza” si legge in una nota del club presieduto da Simone Sartori e dal patron Paolo Galli.

Carrafiello, classe ‘87 è un giocatore polivalente che puó occupare diverse posizioni in campo: nel suo curriculum Como, prima dell’esperienza elvetica al Chiasso poi Fenegró ed Ardor Lazzate dove è stato una delle “bandiere” con una pluriennale militanza in gialloblù.

“La società ha deciso di compiete un ulteriore sforzo, per ampliare la rosa a disposizione del mister con un giocatore di caratura importante che potesse dare una mano al raggiungimento di tutti gli obbiettivi prefissati a inizio stagione” rimarcano i dirigenti biancocelesti. La trattativa con il giocatore, a cura del direttore sportivo Simone Morandi, è dunque andata a buon fine e potrà giocare già domenica prossima nel derby casalingo contro la Salus Turate. Ecco la classifica del campionato di 1′ categoria dopo la seconda giornata di ritorno: Classifica: Lentatese e Rovellasca 37 punti, Bovisio Masciago 36, Guanzatese e Fbc Saronno 35, Tavernola 28, Esperia Lomazzo 21, Ardita, Salus Turate, Cerianio Laghetto, Menaggio e Faloppiese 20, Portichetto 19, Montesolaro 12, Hf 11, Real San Fermo 6.

