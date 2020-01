CARONNO PERTUSELLA – “Una raccolta in quantità industriali. Lavoro di stamattina dei vostri ecovolontari. Alla rotonda tangenzialina, confine Cesate”. Così gli Ecovolontari di Caronno Pertusella, protagonisti di periodiche e frequenti uscite per la pulizia del verde ed in particolare per l’individuazione e la rimozione delle discariche abusive che compaiono alla periferia caronnese ed in particolare nelle zone boschive, anche a margine di Parco del Lura e, come in questo caso, vicino a Cesate dove inizia il Parco delle Groane.

Anche stavolta, dunque, è stata rinvenuta una grande quantità di immondizia. Sacchetti con rifiuti domestici indifferenziati, da parte di chi evidentemente non vuole rispettare le norme sulla differenziata: ma c’erano anche rifiuti voluminoso e addirittura vecchi pneumatici. I controlli e le pulizie sicuramente andranno avanti anche in futuro, sempre a cura dei volontari caronnesi, che da questo punto di vista sono sempre molto attivi.

(foto: alcuni dei rifiuti ritrovati nell’ultima uscita degli Ecovolontari di Caronno Pertusella)

21012020