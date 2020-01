SOLARO – Due anni e due mesi fa il terribile incidente: nelle scorse ore la notizia del decesso di Fabio Sanginiti, trentenne di Solaro, che non si era mai ripreso. Il 7 ottobre 2018, era domenica sera, stava rientrando a casa in motocicletta dopo una giornata trascorsa nel vicino comasco quando, a Vertemate con Minoprio, si era verificato lo scontro con una Nissan Micra. Era apparso da subito in condizioni gravissime ed era stato trasferito con l’elisoccorso al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Circolo di Varese.

Ancora da fissata la date del funerale, che si terrà a Solaro. Sanginiti era dipendente di un hotel a Milano dopo una esperienza alla Decathlon; ed aveva studiato “turismo” all’Università dell’Insubria di Varese e Como. Amava viaggiare, come ben traspare dalla propria pagina Facebook che è piena delle immagini delle molte località europee, e non solo, che nel corso del tempo aveva avuto modo di visitare.

21012020