In fuga dal bosco dello spaccio: 72enne saronnese denunciato per l’inseguimento con polizia locale

In fuga dal bosco dello spaccio: 72enne saronnese denunciato per l’inseguimento con...

ORIGGIO – E’ stata la polizia locale del comando di Origgio – Uboldo guidata da Alfredo Pontiggia a fermare un’auto sospetta sorpresa in via Per Cantalupo alle porte di un’area boschiva portando al fermo di un 72enne e di un 42enne.

Tutto è iniziato con un controllo dei vigili che al loro passaggio hanno notato un certo viavai. Una persona che si allontanava dalla vettura verso la boscaglia ed un’altra che saliva dal lato passeggero. La pattuglia ha seguito l’auto con lampeggianti e sirene ma arrivata alle porte di Cerro l’auto si è fermata ed ha fatto scendere il passeggero ed ha ripreso la sua corsa. Se la polizia locale si è dedicata a fermare il fuggitivo a piedi i carabinieri di Cerro Maggiore arrivati sul posto hanno inseguito e bloccato vettura e conducente. Al volante un 72enne saronnese che è stato denunciato, come il passeggero un 42enne, per resistenza a pubblico ufficiale. L’anziano era andato nell’area boschiva per acquistare della sostanza stupefacente, aveva con sè due grammi di cocaina, e per questo per lui è scattata anche la denuncia per guida in possesso di sostanze stupefacenti.

(foto archivio)

21012020