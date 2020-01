Gerenzano, non dava notizie di sè, arrivano i soccorritori e… lui dà in escandenza

GERENZANO – Non dava notizie di sè ai vicini che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma quando i vigili del fuoco sono entrati in casa per assicurarsi che stesse bene ha dato in escandescenza tanto che è stato necessario l’intervento del personale sanitario per riportarlo alla calma.

E’ successo oggi pomeriggio alle 13 a ridosso del centro storico tra la Varesina e l’ufficio postale. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono stati i primi ad arrivare in posto e visto che l’uomo non dava notizie di sè da tempo sono intervenuti con tempestività. Hanno aperto una finestra e sono entrati in casa. La loro presenza ha agitato l’anziano che ha iniziato a dare in escandescenza. Con prontezza i vigili hanno aperto l’ingresso dell’abitazione al personale sanitario che per prima cosa ha cercato di calmare l’anziano e di verificare le sue condizioni di salute. L’emergenza, anche se nessuno è mai stato in pericolo, si è risolta in poco meno di un’ora.

(foto archivio)

