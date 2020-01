SARONNO – Ieri sera al termine dalla messa per celebrare San Sebastiano sono stati consegnate le medaglie agli agenti che hanno raggiunto il traguardo dei 16 e dei 25 anni di servizio. In particolare sono stati insigniti Giovanna Marino (25 anni) e Marco Tramacere (16 anni) mentre l’ultimo riconoscimento non è stato consegnato per l’impossibilità dell’agente di essere presente.

La cerimonia si è tenuta in un insolita location la sacrestia della chiesa di San Francesco dove poco prima si era tenuta la messa a cui, per la prima volta, hanno partecipato molti sindaci del comprensorio ossia Gianluigi Cartabia (Cislago), Nilde Moretti (Solaro), Ivano Campi (Gerenzano) e Marco Giudici (Caronno Pertusella).

Nel suo breve discorso il sindaco che ha chiarito subito di voler evitare commenti politici per la location dell’evento ha rimarcato il plauso agli agenti in servizio e all’intero corpo di polizia locale. A consegnare i riconoscimenti il comandante Giuseppe Sala anche lui protagonista di un importante traguardo visto che quest’anno ricorre il terzo lustro dalla sua nomina alla guida della città.

21012020