Set birreria al posto dei fondi per la scuola, Uniti per Cogliate attacca

COGLIATE – Polemica della lista d’opposizione a Cogliate per un acquisto molto particolare effettuato dall’amministrazione comunale. Spiegano la situazione gli stessi consiglieri di Uniti per Cogliate: «Lo scorso dicembre il comune ha provveduto all’acquisto di un “set birreria” per un importo di 3mila 642 euro. Non discutiamo tale acquisto: questo materiale può essere utile anche per le associazioni del paese che organizzano feste ed eventi. Vogliamo però riflettere su questo aspetto: in consiglio ci è stato ribadito con forza che i soldi per la scuola non c’erano e non era possibile recuperarli a bilancio, che se ci fosse stato anche solo un euro lo si sarebbe investito sulla scuola. Le risorse a bilancio ci sono, a maggior ragione da quando per le spese di investimento è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione, prima bloccato (i famosi quattro milioni di euro). Come si sono trovati 3mila 600 euro per il “set birreria” si potevano trovare 6mila 500 euro mancanti per l’Istituto Comprensivo. Visto anche che sul fondo di riserva a fine anno sono avanzati 10mila euro. E se per ipotesi ci fosse davvero il caso di risorse limitate, occorre fare una scelta di priorità, scuola o set birreria?! Si tratta di scelte politiche. Tutte più che legittime. Ma vanno sostenute con responsabilità, senza accampare scuse».

20012020