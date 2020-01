SARONNO – L’emittente comunitaria questa settimana proporrà diversi programmi che interessano molti ambiti del saronnese e non. Si parte con Angelo Volpi e Gianni Branca mercoledì 22 gennaio alle 10.28 che ospitano, all’interno del programma Buona Giornata, in occasione della giornata della memoria del 27 Gennaio, il professor Maurizio Barbarello vice presidente di Aned Milano e la signora Maria Teresa Bastanzetti. Si prosegue con Gianni, che il medesimo giorno alle 11.28, intervista lo scrittore Emanule Rizzardi per la presentazione del suo nuovo libro. Successivamente sempre in compagnia di ospiti importanti per tutti i saronnesi e non, sempre il duo precedentemente citato, sabato 25, come ogni fine mese, l’ospite è il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, per discutere come sempre sugli argomenti di ogni genere della città. Per finire la settimana, ed iniziarla al meglio, lunedì 27 gennaio, Paolo ed Agostino, nella loro consueta trasmissione “Match Point”, ospitano Gianpietro Guaglianone, assessore allo sport e all’ambiente della città di Saronno.

Martedì 21 gennaio – Per iniziare la giornata con gusto alle 10.28, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette di cucina. Per finire la giornata con tutti gli eventi dei dintorni alle 11.28 Gianni Branca e Rosangela Busnelli conducono “Tutti a Zanzibar”. Mercoledì 22 gennaio – Alle 9.30, all’interno del consueto “Buona Giornata”, in occasione della giornata della memoria del 27 Gennaio, Angelo e Gianni ospitano il professor Maurizio Barbarello vice presidente di Aned Milano e la signora Maria Teresa Bastanzetti. Successivamente Alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Attilio Scienza, professore di viticultura ed enologia alla statale di Milano. Ripercorre la mostra tenuta a Bologna sulla famosa vigna di Leonardo. A seguire “Pillole di cultura” a cura di Marta Collina. Per finire la giornata, un appuntamento imperdibile, per tutti gli appassionati di scrittura e non, alle 11.28, con replica alle 21, Gianni Branca intervista lo scrittore Emanule Rizzardi per la presentazione del suo nuovo libro.

Giovedì 23 gennaio – Per iniziare la giornata alle 10.28 toccherà a Gabriella ed Emilio che ci propongono un’intervista alle associazioni di Saronno e non. Per finire alle 11.28, con replica alle 21, si va al cinema con “Appuntamento al cinema”, appuntamento fisso da non perdere con la rassegna dei film in programmazione nelle sale. Conduce Gianni Branca con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli e Michele La Porta. Venerdì 24 gennaio – Alle 9.30 “Buona Giornata: benessere, curiosità, cibo”, con Rosangela Busnelli. Successivamente, alle 10.28, con replica alle 19.18, all’interno dello spazio “Non solo Cultura”, Iaia Barzani intervista Flavio Caroli critico d’arte che ricorderà Amedeo Modigliani a 100 anni dalla sua morte, Alessandra Necci ci spiega invece la vita di Caterina de Medici mentre Daniela Pizzagalli ricorda la giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio. Per finire la giornata alle 11.28, con replica alle 21.00, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” letto da Carlo Legnani e commentato da Don Angelo Centemeri, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea e Silvana.

Sabato 25 gennaio – Alle 10.28, con replica alle 19.18, ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca, il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli, per discutere assieme sulla città di Saronno e non solo. Per finire il sabato sulle note di tanta buona musica alle 11.28 con replica alle 21.00, Massimo Tallarini conduce il programma musicale “Nel blu dipinto di blu”. Domenica 26 gennaio – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Luca Ilarda. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 ci sarà il consueto “Uazzanane Sunday night”.

Lunedì 27 gennaio – Dalle 10 vi aspetta il consueto appuntamento delle news locali con Carlo Legnani e Sara Giudici, direttrice de “Ilsaronno.it”. Ed Alle 10.28, con replica alle 19.18, va in onda “Match Point”, la trasmissione sportiva condotta da Paolo Renoldi e Agostino Masini, che ospitano Gianpietro Guaglianone, assessore allo sport e all’ambiente, della città di Saronno, che spiega la situazione e le idee future per lo sport di Saronno, e non solo.