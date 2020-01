ORIGGIO – Con 50 mila metri quadri dedicati ai servizi di produzione, assemblaggio e confezionamento per conto terzi l’impianto produttivo di Grünenthal in Italia – noto come Farmaceutici Formenti SpA – vanta una capacità produttiva in grado di erogare fino a 2 miliardi di singole unità all’anno e di esportare il 98% della produzione in Europa, Asia e Sud America. Costruito negli anni ’70, durante la gestione della famiglia Formenti, nel 1996 è stato rilevato da Grünenthal che negli anni ha investito per migliorare l’organizzazione, la formazione delle risorse e l’efficienza degli impianti tecnologici, al fine di portare il sito a livelli di eccellenza per l’intero Gruppo Grünenthal.

Oggi l’impianto di produzione impegna oltre 300 dipendenti; offre diversi servizi per aziende del settore biopharma ed è certificato secondo la norma EN ISO 9001:2008 e da varie istituzioni, tra le quali gli ispettorati dell’UE, ANVISA, del Giappone, della Russia, della Corea, della Turchia e il SFDA dell’Arabia-Saudita. Un team di sviluppo farmaceutico altamente qualificato gestisce gli studi di pre-formulazione, sviluppo della formulazione, sviluppi analitici, attività di validazione, studi di stabilità e offerta per studi clinici.

Recentemente il sito ha raggiunto due importanti traguardi con l’approvazione ufficiale dell’area produttiva a seguito di un’importante ristrutturazione e l’estensione delle aree di immagazzinamento. Le posizioni ricercate sono figure tecniche chiave:

• 1 Maintenance Engineer TPM che supporta il Process Equipment Maintenance Senior Manager nelle attività relative alla pianificazione degli interventi di manutenzione al fine di migliorare i processi e le attività produttive e di soddisfare le richieste di sviluppo prodotti adottando il metodo TPM (Total Productive Maintenance). Sarà impiegato su importanti progettualità internazionali di Operational Excellence. Requisiti richiesti: laurea triennale in ingegneria.

• 1 Process Engineer che mappa i processi produttivi raccogliendo KPI dagli impianti ed elabora ed implementa piani di miglioramento dei processi utilizzando metodologie Lean Manufacturing e seguendo le linee guida Operational Excellence (OPEXc). Sarà impiegato su importanti progettualità internazionali di Operational Excellence. Requisiti richiesti: laurea in ingegneria chimica/meccanica/gestionale o equivalenti.

• 1 junior Packaging Materials Specialist che supporta la Project Manager Transfer & Integration nello sviluppo tecnico dei packaging materials. Requisiti richiesti: laurea in chimica/ingegneria gestionale.

• 1 QC Lab Technician che pianifica ed esegue le analisi del laboratorio di propria competenza per tutte le attività di rilascio ottimizzando le tempistiche. Requisiti richiesti: laurea in materie scientifiche (chimica, CTF, farmacia, ingegneria).

• 1 Packaging Shift Leader che supervisiona la corretta esecuzione delle attività coordinando, guidando e monitorando il personale assegnato nel rispetto delle norme GMP e di sicurezza;. Requisiti richiesti: diploma/laurea.

I profili interessati possono inviare il loro profilo all’indirizzo hr.it@grunenthal.com.

