SARONNO – Altro colpo di mercato per l’Inox Team Saronno in vista del campionato 2020 di softball serie A1: a rafforzare la rosa saronnese è infatti giunta Laura Vigna. Ruolo esterno, alte medie in battuta, classe 1999 ed originaria di Chieri nel Torinese, proviene dal Bussolengo ed è una presenza fissa nella Nazionale italiana.

“L’approccio di Laura con la palla cucita avviene prestissimo, quando aveva solo cinque anni – rilevano i dirigenti saronnesi – Qualche anno di formazione nel baseball e poi l’approdo nel softball a 14 anni. Giovanissima, Laura ha già esperienza da vendere, avendo militato nelle ultime stagioni in un roster vincente e qualitativo come quello del Bussolengo Softball. Inoltre, la classe ‘99 fa parte della rosa della Nazionale Seniores ormai in pianta stabile da diverso tempo. La spregiudicatezza e la malizia di Vigna saranno fondamentali in una stagione in cui non vogliamo più essere una bella favola, ma una solida realtà”. Il Saronno ha recentemente annunciato anche l’arrivo della lanciatrice italiana Comar. Nel weekend è stato anche reso noto il calendario del campionato.

21012020