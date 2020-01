Biblioteca di Saronno: una story su Instagram per denunciarne i problemi

SARONNO – E’ condividendo la story di una studentessa su Instagram che il Forum studenti Saronno rilancia l’appello di chi studia in città a rendere più efficace la proposta della biblioteca di Casa Morandi che al momento non riesce a far fronte alle necessità di universitari e giovani delle superiori.

La studentessa parte dalla propria esperienza per raccontare i problemi della biblioteca cittadina con un appello finale con la richiesta di uno spazio “con prese di corrente e gratuito dove gli studenti possano studiare visto che attualmente in molti finiscono per occupare anche il bar del teatro.

Del resto i posti, poco più di 100, sono già esauriti intorno alle 9,30 (la biblioteca apre alle 9) e gli altri non posso far altro (visto che altri spazi sono offlimits come la sala ragazzi e l’emeroteca) che accomodarsi al bar del teatro Pasta con tutti i problemi che questo implica per i ragazzi ma anche per l’attività.

Anche per i fortunati che si siedono le criticità non mancano: dalle luci che tremano, alle prese di correnti scarse e in molti casi non funzionanti fino ad aria condizionata e riscaldamento non proprio performanti. E ancora gli studenti lamentano la mancanza di un sito in cui venire a sapere le chiusure straordinario della biblioteca.

L’appello è quello di mettere a disposizione degli studenti che gravitano su Saronno (studenti universitari e delle superiori che vivono nella città degli amaretti o che la frequentano per il suo polo scolastico d’eccellenza o come base di partenza poi diretti a Milano) un spazio adeguato ad ospitare tutti magari con soluzioni pratiche più performanti di quelle attuali.

(foto archivio)

