ORIGGIO – Prima partita di campionato del 2020! Vittoria per 3 a 1 per la formazione femminile dell’Airoldi Origgio, che ha dunque conquistato i tre punti. “Bravissime ragazze che in meno di 24 ore avete ottenuto due risultati positivi, torneo e campionato! Avanti così!” dicono i dirigenti del club origgese.

Ma andiamo con ordine. In campionato, di tratta dell’Open femminile di categoria B, giunto alla 11′ giornata, sul proprio campo all’oratorio San Giuseppe di via Panigada a Origgio, le biancazzurre di casa si sono dunque imposte sulla avversarie del Giosport di Rho. In precedenza l’ottima prestazione ed il secondo posto nel “Torneo di Natale” andato in scena a Caronno Pertusella. Il 2020 è dunque iniziato davvero nel migliore dei modi per le ragazze dell’Airoldi Origgio, pronte a togliersi ulteriori soddisfazioni già nei prossimi weekend agonistici.

(foto di gruppo per le ragazze della formazione dell’Airoldi Origgio dopo la vittoria in casa sulla compagine del Giosport di Rho)

22012020