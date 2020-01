Carambola sulla Comasina, ma nessun ferito grave

LIMBIATE – Sono ruotati di 360 gradi i due veicoli che si sono scontrati l’altra mattina sulla Comasina, all’altezza di Limbiate.

Il primo veicolo coinvolto è la Fiat Punto guidata da una donna di 62 anni residente a Bovisio Masciago, che procedeva su Corso Milano in direzione Como. All’altezza dell’intersezione con via Toscana, l’auto della donna impattava frontalmente con un veicolo proveniente nel senso opposto di marcia, il Mercedes condotto da un 67enne milanese.

A seguito del fragoroso urto, i due veicoli ruotavano di 360 gradi e il Mercedes finiva la propria corsa sulle rotaie del tram. Ad avere la peggio la donna a bordo della Fiat Punto, che veniva trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio, ma le sue condizioni non erano gravi. Oltre agli agenti di polizia locale impegnati nel rilievo dello scontro e nell’incanalamento della viabilità sulla Comasina, intervenivano sul posto la Croce Rossa di Cusano Milanino e l’automedica.

22012020

(Nella foto: l’auto finita sulle rotaie del tram)