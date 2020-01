SARONNO – Investito nel sottopasso di via I maggio, all’ora di punta di metà giornata: momento di apprensione, mercoledì alle 13, per un 62enne saronnese che in bicicletta stava percorrendo il sottopassaggio, a quanto pare in direzione periferia. E’ entrato in collisione con una automobile, ed è caduto a terra.

In un primo istante le sue condizioni sono apparse preoccupanti; sul posto si sono precipitate le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Il ciclista si è comunque ben presto ripreso: ha riportato varie contusioni ma al momento del ricovero all’ospedale di Garbagnate Milanese non è apparso in pericolo di vita. Per effetto del sinistro si sono subito formate lungo code in ingresso ed uscita da Saronno, appena possibile le forze dell’ordine hanno riaperto il transito nel sottopasso, in un primo momento a corsia alternata.

(foto: la scena del sinistro e le code formatesi nella vicina piazza Cadorna)

22012020