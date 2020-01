In giro per il Mondo insieme ai viaggiatori lazzatesi

LAZZATE – Saranno tredici gli incontri dedicati al tema del viaggio per l’edizione 2020 di Giramondo, il tradizionale e sempre molto atteso ciclo di appuntamenti dedicati ai racconti di viaggio in giro per il mondo. Giunta alla nona edizione ed ogni anno raccoglie sempre più attenzione e partecipazione da parte del pubblico, anche quest’anno l’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla Cultura del comune di Lazzate in collaborazione con la biblioteca civica. Questo pellegrinaggio in giro per i cinque continenti durerà quattro mesi: da gennaio fino alla fine di aprile. Si parte il 23 gennaio dall’America e più precisamente da “Canada e Hawaii” con il racconto di Simone Renoldi, mentre il giovedì successivo, 30 gennaio, si ritornerà in Lombardia con Luigi Rinaldo e il racconto della “La Linea Cadorna”. Il primo dei quattro incontri che si terranno in febbraio ci porterà in Africa e più precisamente giovedì 6 in “Mozambico” con Michela Novati. Il 13 febbraio Tiziana Radice e Davide Meda presentano “Estonia e Finlandia”, mentre il 20 andremo in una zona tormentata quanto affascinante con Andrea Moioli e il suo “Iran”. Il 27 febbraio Danilo Bassani, invece, presenterà un decisamente più tranquillo “Tour del Lago di Como”. Il primo appuntamento di marzo, quello del 5, sarà con Lucia Renoldi e il suo “Pellegrinaggio Kumbha Mela”, mentre il 12 Gennaro Stabile ci riporterà in Europa “Sul bel Danubio blu”. Il 19 marzo, alle porte della primavera, andremo con Massimo Rigamonti in America Latina con il racconto della “Bolivia”, mentre il 26 marzo saremo in “Spedizione in Antartide” con Andrea Cavalleri. Il mese di aprile comincerà il 2 con Giovanni Re che ci farà conoscere “Russia e Paesi Baltici in camper”. Mentre una tappa decisamente più esotica sarà quella di Giuseppe Casarola in “Namibia”, tappa prevista per il 16 aprile. Il tour virtuale in giro per il mondo quest’anno terminerà il 23 aprile con Simone Balzarotti e Stefania Fabbri che ci porteranno idealmente in “Madagascar”. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 21, presso la sede del GAL di Largo della Liberazione 1 e sono ad ingresso libero. Il calendario potrebbe subire variazioni, per ogni informazione è comunque possibile contattare la Biblioteca, via telefono allo 02-96721145 o via posta elettronica all’indirizzo biblioteca@lazzate.com. «Giramondo è la prima iniziativa culturale dell’anno che ormai riproponiamo con orgoglio da ben nove anni. Il mondo è così bello nelle sue differenze e peculiarità che, c’è da scommetterci, avremo davanti tante altre edizioni. Intanto godiamoci i racconti di viaggio del 2020 che si annunciano davvero interessanti e curiosi», il pensiero del sindaco Loredana Pizzi.

