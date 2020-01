Maria Chiara Gadda lancia il road tour di Italia viva in Friuli

LATISANA – “Due giorni di incontri, positività e tanta responsabilità insieme agli amici di Italia viva Friuli Venezia Giulia. A Latisana, Udine, un incontro con gli agricoltori e l’amministrazione locale. Grazie ad Andrea Tognato di Italia viva perché la politica deve rimettersi all’ascolto del territorio, e gli agricoltori di questa bella terra stanno affrontando un periodo di grande difficoltà”. Così la parlamentare dle Varesotto di Italia viva, Maria Chiara Gadda.

Prosegue l’esponente del nuovo partito politico: “Con Antonella Grim e i comitati di IV di Trieste parole d’ordine economia circolare, crescita e benessere per tutti. Con Italia viva rimettiamo al centro i bisogni e le aspettative delle persone. La sostenibilità deve diventare una opportunità di sviluppo per città come Trieste, con politiche urbane in grado di valorizzare i nuovi modi dei cittadini di muoversi e di vivere i luoghi pubblici”.

(foto: a destra, Maria Chiara Gadda con il logo di Italia viva)

22012020