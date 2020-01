Arriva il palazzetto dello sport: martedì parte il cantiere

COGLIATE – E’ prevista per martedì 28 gennaio l’apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Cogliate. Quella che sorgerà nell’area delle scuole medie, sarà una struttura polifunzionale che potrà accogliere sport come pallavolo, pallacanestro, futsal e arti marziali, ma anche eventi come spettacoli, concerti ed iniziative delle associazioni cittadine, visto che comunque il progetto prevede la realizzazione di spazi per il pubblico. Il finanziamento dell’opera è sostenuto dall’amministrazione comunale e da un milionario contributo ministeriale. Il cantiere rimarrà aperto per circa 18 mesi: la palestra sarà pronta per l’inizio della stagione sportiva 2021/2022. Ma in comune stanno già ricevendo numerose richieste e avendo tantissimi contatti con associazioni interessate a portare il loro sport nei nuovi spazi a disposizione.

Particolarmente soddisfatto il sindaco Andrea Basilico: «Non vediamo l’ora che comincino i lavori per vedere ripagati gli sforzi che quest’amministrazione e gli uffici comunali hanno sostenuto per riuscire a partecipare al bando in tempo e così ottenere un finanziamento così importante che ci permetterà di avere una struttura assolutamente avveniristica, quasi del tutto auto-sostenibile, da mettere a disposizione delle nostre associazioni. Per quanto riguarda il cantiere in sé è stato chiesto alla ditta di prestare particolare attenzione alla circolazione dei mezzi (che comunque lo raggiungeranno da una via laterale) per tutelare la sicurezza dei nostri studenti».

